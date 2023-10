Debatte um schärfere Tempolimits Gibt es bald Tempo 20 in NRW-Innenstädten?

Tempo 30 war gestern: Mit seiner Ankündigung, für Autos in der City von Hannover bald nur noch Tempo 20 zu erlauben, hat Oberbürgermeister Belit Onay die Diskussion über Geschwindigkeitslimits in Innenstädten neu angefacht. Bisher gelten Tempo 30 und Tempo 20 lediglich punktuell in bestimmten Straßenabschnitten, auch weil die Städte nur unter gewissen Voraussetzungen Tempolimits erlassen dürfen.