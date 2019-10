Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentarzu Sicherheitsfirma : Flughäfen müssen bestens geschützt sein

Foto: Esser Paul/Esser, Paul (pe) Ein Mitarbeiter der Firma Kötter kontrolliert am Flughafen Düsseldorf einen Fluggast. Foto: Paul Esser.

Meinung Düsseldorf Seit Jahren steht die Security-Firma Kötter wegen der Luftsicherheitskontrollen an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn in der Kritik – mal mehr und mal weniger berechtigt.