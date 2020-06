Kostenpflichtiger Inhalt: Lenin-Statue in Gelsenkirchen : Ein Denkmal als Mahnmal

Die 2,15 Meter hohe Lenin-Statue steht mit dem Rücken zugewandt in einer Werkshalle. Foto: dpa/Marcel Kusch

Meinung Gelsenkirchen Das Gesetz lässt zu, was in Gelsenkirchen kaum einer versteht. Mitten in der Stadt darf ein Lenin-Denkmal errichtet werden. Eine kommunistische Splitterpartei setzt den Koloss heute vor ihre Deutschland-Zentrale. Die Aufregung ist groß.