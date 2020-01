Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Polizeibewachung von Bürgermeister : Schutz für unsere Politiker

Meinung Düsseldorf In welchem Land leben wir eigentlich, in dem populistischer Terror einen Politiker so in die Enge treibt, dass er nach Hilfe, Schutz, gar nach einer Waffe ruft?