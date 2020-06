Kostenpflichtiger Inhalt: Gewalt in Marxloh : Mit aller Macht gegen Clans

Die Polizei im Einsatz gegen Clans (Archivbild). Foto: dpa/Christoph Reichwein

Duisburg Sie drohen Polizisten unverhohlen mit Mord und haben bereits als Jugendliche ein Vorstrafenregister wie mancher Schwerverbrecher am Ende seines Lebens. Offenbar wittern Clans Morgenluft, nachdem die Polizei in letzter Zeit nicht mehr ganz so entschieden aufgetreten ist wie zuvor. Damit ist jetzt aber Schluss.