Kommentar zu Barbershops : Geschäftsmodelle der Clans aushebeln

Die Polizei will vermehrt Barbershops in NRW kontrollieren (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Reichwein

Meinung Düsseldorf Sie schießen buchstäblich wie Pilze aus dem Boden: Sogenannte Barbershops finden sich mittlerweile in jeder kleineren und größeren Stadt Nordrhein-Westfalens – und das nicht etwa vereinzelt.

Nun sind diese Herrensalons, die auffallend häufig von arabischstämmigen Personen betrieben werden, auch noch in den Fokus der nordrhein-westfälischen Sicherheits- und Finanzbehörden geraten. Verbindungen zu kriminellen arabischen Familienclans werden einigen aus der Zunft unterstellt. Der Polizei liegen jedenfalls schon entsprechende Hinweise vor; erste Kontrollen hat es gegeben. Wenn in einem von Clans kontrollierten Viertel in Essen innerhalb kürzester Zeit 20 Barbershops eröffnen, passiert das nicht zufällig – und schon gar nicht ohne Zustimmung der Clans. Zumal Recherchen unserer Redaktion zuletzt erst ans Tageslicht gebracht haben, dass gerade in den Essener Clanhochburgen kaum ein Geschäft öffnen kann, ohne dass die Clans in irgendeiner Form damit zu tun haben.