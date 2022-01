Räumung des Waldstücks Osterholz : Klimawandel fordert Politik des Ausgleichs

Meinung In Wuppertal hat die Polizei mit der Räumung eines besetzten Waldstücks begonnen. Dort soll eine Abraumhalde für ein Kalkwerk entstehen. Solche Konflikte passen nicht mehr in die Zeit.

Auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft müssen aber so viele Menschen wie möglich mitgenommen werden, um die hochgesteckten Ziele überhaupt zu erreichen. Gerade in so sensiblen Fragen wie Natur- und Umweltschutz contra wirtschaftlichen Aspekten sollte Politik also mehr um Ausgleich bemüht sein. Im langen Ringen um den Hambacher Forst hat die Landesregierung am Ende eingelenkt, zu hoch wäre der Preis gewesen, auf einer Räumung zu beharren. Mehr als 50.000 Menschen demonstrieren dort zuletzt für den Erhalt des Waldes – ein Beleg für die Symbolkraft solcher Konfrontationen.