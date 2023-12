Sanierungsstau bei Deichen Handeln beim Hochwasserschutz

Dabei existiert seit langem ein Sanierungsfahrplan, der vorsieht, 44 Deiche in Nordrhein-Westfalen bis 2025 auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Nur sechs dieser Vorhaben wurden allerdings bislang realisiert, was den Zeitplan wohl auf ungewisse Zeit verlängert. Dabei sind die Alarmzeichen nicht zu übersehen. Das vergangene Jahr war in Deutschland nicht nur das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, sondern auch eines des regenreichsten. Im Einzugsgebiet der Ruhr fiel im Dezember an fünf aufeinanderfolgenden Tagen so viel Regen wie sonst im gesamten Monat. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Ereignisse häufiger eintreffen, erhöht sich durch den Klimawandel enorm. Schon die Flut im Ahrtal und im Rhein-Erft-Kreis vor zweieinhalb Jahren sollte ein Weckruf gewesen sein, allerorten den Hochwasserschutz auszubauen. Eine vergleichbare Situation am Rhein wäre ebenfalls verheerend.