Wo die Kirche bei sich ist : Ein Herz für Menschen in Not

Ein Herz für Menschen in Not

Es gibt eine Seite von Kirche, die nicht in die Öffentlichkeit gehört. Die empfindet nur derjenige, der diese Seite persönlich erlebt. Kirche ist dann bei sich, wenn sie bei den anderen ist – wie einst Jesus Christus.

Als ich kürzlich für ein paar Tage ins Krankenhaus musste, war die Kirche schon da. Kaum im Zimmer angekommen, fand ich – coronatauglich – einen geschriebenen Gruß vor: mit den Angeboten der Krankenhausseelsorge. Der Fernseher gab mir auf Kanal 1 den Hinweis auf Seelsorge am Telefon. Meine Freude als Patient, der in dieser ungewissen Situation Unterstützung und Hilfe angeboten bekommt, habe ich gleich bei Facebook geteilt.

Dieses starke Stück kirchlicher Arbeit passiert an vielen Orten. Im Krankenhaus zum Beispiel, in der Kirchengemeinde, in Justizvollzugsanstalten, am Flughafen, unter Polizisten oder nach den Ferien wieder an den Schulen.