Verdacht auf illegales Autorennen in Ennepetal : Kollision zweier Autos nach Überholmanöver – vier Schwerverletzte

Ennepetal Vier Menschen wurden bei einem Zusammenstoß in Ennepetal am Freitagabend schwer verletzt. Ein 23-Jähriger soll als letzter von drei Autos einen Wagen überholt haben und krachte dabei mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Es besteht der Verdacht eines illegalen Autorennens.

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger und sein gleichaltriger Beifahrer seien bei einem Überholmanöver in einen entgegenkommenden Wagen gekracht und mit ihrem Auto von der Straße abgekommen,teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fahrer soll am Freitagabend als letzter von drei Autos mit erhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Aufgrund der Spurenlage und Zeugenaussagen besteht laut Polizei der Anfangsverdacht, dass er an einem illegalen Rennen beteiligt gewesen sein könnte.