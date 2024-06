Gigantischer Kokainfund „Deutschland steht vor neuer Dimension der Kokain-Zufuhr“

Den entscheidenden Tipp erhielten die deutschen Ermittler von ihren Kollegen in Südamerika „Ursächlich waren es die kolumbianischen Behörden, die unserem deutschen Zollverbindungsbeamten in Bogota den Hinweis gegeben haben“, sagte Ronald Lenz, Leiter des am Verfahren beteiligten Zollfahndungsamtes Stuttgart. Die Drogen waren über den Seeweg aus Südamerika nach Europa verschifft worden. Versteckt und getarnt war das Kokain in Obstkisten in Containern. „Es handelt sich bei der Gruppierung um eine Art Logistikunternehmen für große Kokainmengen“, sagte Andreas Meyer vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, das maßgeblich an den Ermittlungen beteiligt ist.