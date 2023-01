Der BUND geht davon aus, dass zwei Naturschutzgebiete in der Kraftwerksumgebung zu stark durch die Stickstoff- und Schwefelbestandteile in den Abgasen des Kohlekraftwerks belastet werden. Unmittelbar im Norden des Bereichs an der Nordgrenze zu Dortmund verläuft die Auenlandschaft der Lippe, weiter nördlich am Rand des Münsterlandes der Cappenberger Wald. Bereits am Montag sollen nach Auskunft des OVG zwei Gutachter aussagen und zum Beispiel erläutern, wie stark die Böden in den Naturschutzgebieten durch die Abgase belastet werden.