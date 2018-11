Kohleausstieg: Kraftwerke im Rheinland sollen laut „Spiegel“ als erste abgeschaltet werden

Berlin Der Kohleausstieg soll einem Bericht des „Spiegel“ zufolge in NRW beginnen: Die Kohlekommission habe sich darauf geeinigt, als erstes sechs Braunkohleblöcke im Rheinischen Revier stillzulegen. Die Kohlekommission weist den Bericht indes zurück.

Der Hambacher Forst, der vom Braunkohleabbau des Konzerns RWE gefährdet ist und um dessen Erhalt Umweltschützer kämpfen, soll dem „Spiegel“-Bericht zufolge bestehen bleiben. Das Gros der Kraftwerke solle zwischen 2022 und 2030 geschlossen werden, heißt es in dem Bericht. Kraftwerke im Osten würden erst in der nächsten Phase nach 2030 stillgelegt werden.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte beim Kohleausstieg eine Revisionsklausel gefordert. Laschet sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Es muss eine „Wenn-dann-Klausel“ geben. Man kann nicht 2018 beschließen, was an welchem Tag in den 30er Jahren erreicht ist.“ Entscheidend sei, wie Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Strom gewährleistet seien und wie schnell der Ausbau der Netze vorankomme.