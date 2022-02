Zukunft des Rheinischen Reviers : Kohle-Ausstieg 2030 kostet 15.000 Jobs in NRW

Neuss Beim IHK-Gipfel „Zukunft der Industrie“ bekräftigt Wüst: NRW soll Industrieland bleiben - und ist zum Kohleausstieg 2030 bereit. SPD-Chef Kutschaty fordert einen „Booster für den Strukturwandel“. Und Grünen-Chefin Neubaur gendert selbst beim Thema Wasserstoff.

Deutschland will früher aus der Kohleverstromung aussteigen, nach dem Willen der Ampel „idealerweise“ schon 2030 und nicht erst 2038. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte beim IHK-Gipfel zur Zukunft des Rheinischen Reviers deutlich, dass er diesen Weg mitgeht: „Zum Kohleausstieg 2030 sind wir bereit.“ Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) führte aber auch vor Augen, was das bedeutet: Der vorgezogene Ausstieg betreffe direkt und indirekt 15.000 Arbeitsplätze, zudem gehe es um die Versorgung der energieintensiven Unternehmen. Denn klar ist auch: Mit der Abschaltung der günstigen Braunkohle-Blöcke erhöhen sich die Energiekosten für die Firmen weiter.

Wüst kündigte – auch mit Blick auf die Ukraine-Krise – ein baldiges Spitzengespräch zum Thema Energie an. Dabei soll es um Versorgungssicherheit, Kosten und die Abhängigkeit von Russland gehen. Russland decke 55 Prozent des deutschen Gasbedarfs. Auch wegen der Turbulenzen am Energiemarkt müsse eine vierköpfige Familie für Energie inzwischen 1000 Euro mehr im Jahr bezahlen. NRW habe vom Bund bereits Entlastungen gefordert.