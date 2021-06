Einbruch in Königswinter : Unbekannte klauen 300 Blanko-Impfpässe und Praxisstempel

Impfpässe liegen auf einem Tisch (Symbolfoto). Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Königswinter In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in eine Arztpraxis in Königswinter eingedrungen. Mit der Beute könnten sie möglicherweise versuchen, Impfässe für die Corona-Impfung zu fälschen.

Unbekannte haben in einer Arztpraxis in Königswinter 300 Blanko-Impfausweise und einen Praxisstempel gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Täter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Fenster zu den Praxisräumen aufgehebelt.

Nach ersten Ermittlungen könne eine Vorbereitungstat für Impfpassfälschungen nicht ausgeschlossen werden. Auch Bargeld ließen die Einbrecher mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatorts Verdächtiges beobachtet haben.

