Gestein porös: Sanierung des Drachenfels in Königswinter zieht sich

Sanierung des Drachenfels in Königswinter zieht sich

Königswinter Das Gestein des Touristenmagneten ist porös und droht auseinanderzubrechen. Eine umfangreiche Sanierung soll das verhindern. Die Arbeiten sind langwierig und kompliziert.

Der wegen Steinschlaggefahr gesperrte Eselsweg am Drachenfels kann frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2019 wieder für Wanderer geöffnet werden. Die aufwendigen Sanierungsarbeiten an dem Felsmassiv bei Königswinter seien derzeit wegen der Witterung unterbrochen, teilte eine Sprecherin der Kölner Bezirksregierung mit. Für die noch ausstehenden Beton- und Zementarbeiten müssten die Temperaturen bei konstant über fünf Grad Celsius liegen. Nach Schätzung der Behörde werden die Arbeiten nicht vor Mitte des Jahres fertig sein.