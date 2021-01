Königswinter : Leiche in Kofferraum gefunden - Tochter unter Verdacht

Königswinter/Bonn Grausiger Fund: Die Polizei in Königswinter hat die Leiche einer 48 Jahre alten Frau in einem Kofferraum gefunden. Die 22-jährige Tochter und deren Freundin stehen unter Mordverdacht.

Es war eine Routinekontrolle: Am 28. Dezember 2020 erhielt die Polizei den Anruf, dass an der Kochenbacher Straße ein Auto ohne Kennzeichen steht. Am Wagen befanden sich frische Unfallspuren. Die Polizei ermittelte die Halterin, traf sie aber an ihrer Wohnanschrift in Königswinter nicht an. Die Beamten ließen daraufhin den Wagen, der im Innenraum keine Auffälligkeiten aufwies, abschleppen. Das Verkehrskommissariat ermittelte weiter, die Beamten nahmen ein paar Tage später den Wagen auf dem Gelände des Abschleppunternehmens noch mal unter die Lupe.