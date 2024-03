Mordfall in Königswinter Leiche im Kofferraum – junge Frau erneut wegen Totschlags vor Gericht

Zwei Tage lang hatte die Leiche nach den Ermittlungen der Polizei in der Wohnung gelegen, dann wickelten die Frauen die Tote in Tücher und legten sie in den Kofferraum des Kleinwagens der Mutter, um sie im Rhein bei Bad Honnef verschwinden zu lassen. Beim Transport half der Freund der zur Tatzeit 15-Jährigen. Er kollidierte aber mangels Fahrpraxis bald mit einer Hauswand. Daraufhin ließ das Trio das Auto am Straßenrand stehen und schraubte die Kennzeichen ab. Tage später schleppte die Polizei das herrenlose Fahrzeug ab. Auf dem Gelände des Abschleppunternehmens wurde acht Tage später die Leiche im Kofferraum entdeckt.