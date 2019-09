Königswinter : Neuer Glanz auf dem Petersberg für 40 Millionen Euro

Königswinter Das geschichtsträchtige Hotel auf dem Petersberg in Königswinter bei Bonn hat sich herausgeputzt. Mit einer Rede von Bundesaußenminister Heiko Maas wurde am Montag der Abschluss einer zweijährigen Modernisierung gefeiert.

Nach dem Auszug der Alliierten mietete die Bundesregierung in Bonn das Hotel als Gästehaus an. 1965 wurde die Queen während ihres ersten Deutschlandbesuchs empfangen. Das inzwischen in die Jahre gekommene Kurhotel genügte den Ansprüchen jedoch immer weniger, so dass es vier Jahre später geschlossen wurde. 1973 öffnete es noch einmal für den sowjetischen Staatschef Leonid Breschnew. Der bekam von seinen deutschen Gastgebern einen Mercedes geschenkt, den er während einer nächtlichen Fahrt über die Serpentinen prompt gegen einen Baum steuerte. Der Kremlherr blieb unverletzt.