Nähe Königswinter : Frontalunfall auf Autobahnausfahrt mit sechs Schwerverletzten

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Ausfahrt Siebengebirge der Autobahn 3 sind sechs Menschen schwer verletzt worden. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin soll dort plötzlich nach links in den Gegenverkehr gefahren sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Rettungskräfte brachten die Insassen der beiden zusammengeprallten Autos in Kliniken.