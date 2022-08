Nähe Königswinter : Frontalunfall auf Autobahnausfahrt mit einer Toten und mehreren Schwerverletzten

Update Königswinter Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Ausfahrt Siebengebirge der A 3 sind sechs Menschen schwer verletzt worden. Eine Frau soll dort in den Gegenverkehr gefahren sein. Die Gründe dafür sind noch unklar.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Ausfahrt Siebengebirge der Autobahn 3 ist eine 80-jährige Frau ums Leben gekommen. Fünf Menschen wurden schwer verletzt. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin soll auf der Ausfahrt plötzlich nach links in den Gegenverkehr gefahren sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 80-Jährige, die im entgegenkommenden Wagen saß, starb demnach noch am Unfallort.