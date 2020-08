Fahrer verbrennt in Auto : Zwei Tote bei Unfall mit Falschfahrer auf A3

Fahrer verbrennt in Auto

Königswinter Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Geisterfahrer auf der Autobahn 3 bei Königswinter sind zwei Menschen gestorben. Ein Fahrer wurde aus dem Fenster geschleudert, der Wagen landete auf dem Dach.

Nach dem Tod von zwei Menschen bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Falschfahrer auf der Autobahn 3 bei Königswinter versucht die Polizei, die Hintergründe zu klären. Dazu werde auch im Umfeld des bei dem Unfall tödlich verletzten Mannes ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Eine Streife der Autobahnpolizei hatte am Samstagabend vergeblich im Rhein-Sieg-Kreis versucht, den Falschfahrer zu stoppen. Die Polizisten hätten sich auf der anderen Fahrbahn neben den Wagen des Falschfahrers gesetzt und versucht, über die Mittelleitplanke hinweg Kontakt zu ihm aufzunehmen. Das sei aber nicht gelungen. Die Polizisten wurden Zeugen des Frontalzusammenstoßes.

Der Falschfahrer, zu dem die Ermittler zunächst keine weiteren Angaben machten, soll mit seinem Auto an der Raststätte Sülztal falsch auf die in Richtung Oberhausen führende Fahrbahn gefahren sein. In Höhe der Anschlussstelle Siebengebirge kollidierte sein Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und fiel auf die Gegenfahrbahn.