Im Dunkeln im Siebengebirge verlaufen : 21-jährige Wanderin von Feuerwehr gerettet

Königswinter Auf dem Rückweg nach Königswinter hat sich eine 21-jährige Wanderin in der Dunkelheit in der Nähe des Schallenbergs verlaufen. Trotz ihres fast leeren Handyakkus konnte sie die Rettungskräfte kontaktieren.

Den am Samstagabend alarmierten Helfern gelang es schnell, die ortsfremde junge Frau durch die per GPS übermittelten Standort- Daten an einem Abhang unverletzt aufzufinden.