Zoodirektor zur Lage der Tierparks weltweit : „Wir brauchen mehr gute Zoos“

Ein Löwe im Denver Zoo. Foto: dpa/David Zalubowski

Köln Zwei Jahre lang war der Kölner Zoodirektor Theo Pagel Präsident des Weltzooverbands. Seine Bilanz: Artenschutz müsse mit noch mehr Nachdruck betrieben werden. Und die Zahl der Tierparks, die sich hohe Standards auferlegen, müsse steigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Ihre Amtszeit ist zusammengefallen mit der Pandemie. Inwieweit hat das Ihre Arbeit eingeschränkt?

Theo Pagel Normalerweise ist man als Präsident des Weltzooverbands relativ viel unterwegs und zeigt Flagge. Das habe ich in den vergangenen zwei Jahren auch gemacht, aber alles am Computer von Köln aus. Und natürlich hat die Pandemie auch die Zoos getroffen. Fünf unserer Mitglieder-Zoos sind noch geschlossen. Wie wir diese auch finanzielle Krise überwinden, war ein wichtiges Thema.

Wie lässt sich denn im Zoo sparen? Sie können ja die Tiere nicht auf Diät setzen oder die Zahl der Mitarbeiter verringern.

Pagel Kurzarbeit im Zoo kann man nur da umsetzen, wo keine Tiere involviert sind. Wir haben aber mit Beginn der Pandemie unseren Mitgliedern eine Exzellenz-Auszeichnung bescheinigt, damit sie bei ihren Betreibern leichter Fördergelder bekommen. In NRW hat das beispielsweise gut funktioniert. Und wir haben eben nach Einsparungsmöglichkeiten gesucht, zum Beispiel über Nachhaltigkeitsstrategien.

Theo Pagel ist Kölner Zoodirektor und war gerade zwei Jahre Präsident des Weltzooverbands. Foto: Zoo

Besteht die Gefahr, dass Zoos angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage Besucherattraktionen stärker gewichten als das Tierwohl? So gibt es beispielsweise Pläne, den Zoo von Los Angeles in eine Art Freizeitpark zu verwandeln.

Pagel Für die Zoos in unserem Verband besteht die Gefahr nicht. Weil wir uns ethische Maßstäbe gesetzt und Richtlinien gegeben haben, wie wir mit Tieren umgehen. Zu unseren Zielen gehören neben der Erholung die Bildung, die Forschung sowie der Natur- und Artenschutz. Und die drei letztgenannten Aspekte sind die, auf die wir uns als wissenschaftlich geleitete Zoos kaprizieren. Das ist unser Ding. Ganz klar: Wir sind kein Freizeitpark, wie es das Phantasialand ist. Ganz wenige Zoos mussten wegen der Pandemie dauerhaft schließen, die meisten haben es extrem gut überstanden. Auch durch Förderungen von Menschen, die die Wichtigkeit der Zoologischen Gärten erkannt haben. Wir haben unglaublich viele Spenden bekommen. Deshalb müssen wir uns auch nicht gegen unsere Überzeugung verändern.

Sind diese Maßstäbe und Richtlinien innerhalb des Verbands verbindlich? Es gibt ja kulturell bedingt unterschiedliche Vorstellungen von Tierhaltung, so dass man sich dabei nicht unbedingt auf Augenhöhe befindet.

Pagel Das ist aber das, was wir wollen. Für eine Mitgliedschaft brauchen sie erstmal zwei Bürgen, werden vorher genau durchgecheckt. Dahinter steckt, dass wir mehr gute Zoos wollen. Und die, die das nicht erfüllen, die brauchen wir auch nicht. Im Jahr 2023 muss jedes Mitglied im Weltzooverband eine Tierwohlakkreditierung haben, das trifft besonders die Länder, wo das nicht schon von Behördenseite her überprüft wird. Wo das nicht der Fall ist, müssen wir selbst dafür sorgen, dass diese Standards erreicht werden. Aber alle Zoos, die sich bei uns eingliedern, wollen diese höheren Ziele und Standards.

Sie sagen, sie brauchen die Zoos nicht, die diese Standards nicht erfüllen. Muss es nicht im Sinne des Tierwohls das Ziel sein, so viele Tierparks wie möglich ins Boot zu holen?

Pagel Absolut. Ziel muss sein, dass alle unsere Standards erfüllen, und dass alle bei uns Mitglied sind. Je mehr gute Zoos wir haben, desto mehr können wir erreichen.

Wird hinsichtlich solcher Standards in der Branche auch über Sicherheitsmaßnahmen diskutiert? Kann man zum Beispiel aus der Krefelder Brandkatastrophe etwas lernen über Brandschutz?

Pagel Das, was im Krefelder Zoo passiert ist, hat ja nicht nur mit Zoo-Sicherheitsstands zu tun, sondern ist eher das generelle Thema „Feuerwerk im öffentlichen Raum“. Überall da, wo Laien innerhalb von Wohnbebauung unkontrolliert Feuerwerk – in welcher Form auch immer – abbrennen können, kann es zu Bränden kommen. Insofern ist das kein spezielles Zoo-Problem, sondern eine generelle gesellschaftliche Brandschutzthematik.

Lassen sich solche Gefahren überhaupt minimieren?

Pagel Wir haben aufgrund der Krefelder Erfahrungen unsere ohnehin schon hohen Sicherheitsstandards diesbezüglich nochmal erweitert. So zum Beispiel, indem unser Nachtwächter-Dienst zu Silvester zusätzliche Kontrollgänge macht. Insofern tun wir alles, um die Gefahr eines Brandes zu minimieren.

Wo geht denn der Trend in der Haltung hin? Eher zu weniger Tieren, die artgerechter gehalten werden? Specken die Zoos also von der Artenzahl ab?

Pagel Ich bin kein Verfechter von mehr Platz für weniger Tiere, sondern für mehr Platz für mehr Tiere. Bei uns in Köln ist die Artenzahl gestiegen, weil wir ein großes Aquarium haben, für das wir neue Fische angeschafft haben. Wir halten zum Beispiel Tiere in Gemeinschaften, das heißt, wir haben mehr Platz und können das für mehr Tierarten nutzen. Es geht mehr darum, Lebensräume zu zeigen, die Haltung in sinnvolle Zusammenhänge zu bringen.

Aber steckt dahinter nicht auch die Idee, den Besuchern mit vielen Tierarten ein möglichst attraktives Erlebnis zu bieten?

Pagel Ich würde das eher als schöne Synergie bezeichnen. Wir haben etwa eine der größten Elefantenherden in Europa, wir züchten sie erfolgreich, deshalb haben wir Jungtiere. Dadurch wiederum wächst die Gruppe stärker zusammen, wir haben mehr Interaktion, was wiederum für den Besucher interessanter ist. Wenn man das richtig macht, also im Sinne des Natur- und Artenschutzes, dann ist man auch noch attraktiv für die Besucher.

Kritiker bemängeln immer wieder, dass Artenschutz nicht in den Zoos, sondern vermehrt vor Ort geschehen müsse. Passiert in der Hinsicht genug?

Pagel Alle Artenschutzorganisationen sagen unisono, ohne die Zuchtprogramme der Zoos geht es nicht. Aber Zoos sind über das Stadium ja schon lange hinaus. Wenn Sie überlegen, dass der Kölner Zoo mit seinem Team 140 Tierarten beschrieben und entdeckt hat im Freiland. Wir sind also schon lange draußen, sind nicht mehr in den Mauern des Kölner Zoos gefangen. Wir betreiben längst Habitat-Schutz vor Ort, haben gerade über den Zoo-Verein Land in Belize gekauft. Wissenschaftlich geleitete Zoos machen genau das. Unser Problem ist, dass es noch mehr Zoos gibt, die nicht auf dieser Schiene unterwegs sind. Die heißt es einzufangen.

Sie haben in Ihrer Amtszeit die sogenannte Reverse-The-Red-Initiative angestoßen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die rote Liste der gefährdeten Arten zu verkleinern. Sind Sie zuversichtlich, dass das auch funktioniert?

Pagel Wir müssen das schaffen. Denn wenn das nicht gelingt, müssen wir unsere Zukunft als Menschheit in Frage stellen. Wenn Artenverlust und Klimawandel so weitergehen, möchte ich nicht mein Enkel sein. Nicht die Jugend, wir müssen das jetzt ändern. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren auf einem Kongress sitzen und sagen, wir haben das geschafft. Es gibt ja positive Beispiele, heute schwimmen etwa wieder Lachse im Rhein. Aber das Ziel muss es nicht nur sein, einzelne Arten zu retten, sondern es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass das nötig ist. Wir müssen dafür sorgen, dass genug intakte Lebensräume da sind. Das sind riesige Herausforderungen, aber wir müssen optimistisch bleiben. In meiner Abschiedsrede als Weltzoopräsident habe ich gesagt, wir sind die „Archen der Hoffnung“. Wenn man heute jungen Menschen sagt, es ist eh alles kaputt, dann werden sie auch nicht mehr willens sein, etwas zu tun.

Es braucht dafür aber erhebliche konzertierte Anstrengungen.

Pagel Die Frage ist doch: Warum waren wir nicht besser? Wir sind das einzige Lebewesen auf der Erde, das weiß, wie es besser geht. Das Artensterben liegt, je nach Sichtweise, zwischen dem 100- und 1000-fachen über dem Normalen. Das wissen wir alles. Das sind Fakten. Wir müssen also Artenerhalt und Artenvielfalt in die Köpfe bringen, auch in die von Politik und Verwaltung, damit die die richtigen Entscheidungen treffen. Es geht nur von unten nach oben, und von oben nach unten, sonst werden wir es nicht schaffen.

Die Zoos müssen also so etwas wie Leuchttürme für den Artenschutz werden.