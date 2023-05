Kölner Aquariums-Chef Thomas Ziegler Der Herr der Spinnen und Schlangen

Thomas Ziegler teilt sich sein Büro im ersten Stock des Verwaltungsgebäudes im Kölner Zoo mit zwei Kolleginnen – und mit einem kleinen Kerl, der unter einer halben Korkröhre in seinem Terrarium döst. Es ist ein junger Cat Ba Tigergecko. Ziegler hat diese bedrohte Gecko-Art 2007 auf einer Insel in Vietnam entdeckt. Nun ist ihm und seinem Tierpfleger-Team eine Nachzucht gelungen, die fürs Erste mit im Büro lebt. „Wir haben für die Art einen offiziellen Schutzstatus erwirkt“, sagt Ziegler, der seit 20 Jahren das Aquarium im Zoo leitet und Koordinator für Artenschutz- und Forschungsprojekte in Vietnam und Laos ist. Der promovierte Zoologe hat zudem eine außerplanmäßige Professur an der Kölner Universität und gibt Biologie-Kurse auch an der Uni Bonn und in Hanoi. Seine Wochen sind also ausgefüllt.