Justiz kommt nicht voran: Nur wenige Verurteilte nach der Silvesternacht von Köln

Die Situation am Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht 2015/16. Foto: dpa/Markus Boehm

Köln 32 Verfahren endeten mit Verurteilungen. Meist ging es dabei um Raub, Diebstahl und Hehlerei. Nur drei Sexualstraftäter konnten von der Kölner Justiz überführt werden. Dabei waren mehr als 1200 Strafanzeigen eingegangen.

An Silvester 2015/16 hatten überwiegend ausländische Männer rund um den Kölner Hauptbahnhof Hunderte Frauen umzingelt, bestohlen, sexuell bedrängt und vergewaltigt. Mehr als 1200 Strafanzeigen gingen bei der Polizei ein, mehr als 600 Frauen zeigten Sexualdelikte an. Insgesamt hatten sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft 1310 Opfer gemeldet. Die Justiz ermittelte gegen 290 Personen, darunter mehrheitlich Männer aus Algerien, Marokko, dem Irak und Syrien. Mehr als 100 seien Asylbewerber gewesen, mehr als 50 hielten sich illegal in Deutschland auf. Unter den Beschuldigten seien aber auch Deutsche und EU-Ausländer gewesen. Die Kölner Polizei hatte nach den Übergriffen in einer Pressemitteilung geschrieben: „Wir werden alles dafür tun, diese schrecklichen Übergriffe aufzuklären.“