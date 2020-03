Miese Masche : Kölner Polizei warnt vor falschen Coronavirus-Testern

Köln Die Polizei warnt vor falschen Coronavirus-Testern. Mit dieser perfiden Masche hätten sich Täter am Dienstag in Köln Zugang zur Wohnung einer 82-Jährigen zu verschaffen versucht.

Zwar würden in Städten wie in Köln und Leverkusen Virentests an der Haustür und in Wohnungen durchgeführt, jedoch nie ohne vorherige Anmeldung. Die Mitarbeiter zeigten zudem stets ihren Ausweis vor. Dies teilten Stadt Köln und Polizei mit.