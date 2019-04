Festnahme am Kölner Hauptbahnhof : Schwarzfahrer ist mit Springmesser unterwegs

Festnahme am Kölner Hauptbahnhof

Köln/Wuppertal Bundespolizisten haben einen Mann festgenommen, der zwar ohne Ticket in einem Intercity unterwegs war, dafür aber ein Springmesser bei sich hatte.

Eine Zugbegleiterin verständigte am Mittwochabend die Polizei, weil der Mann ohne Fahrschein sich aggressiv zeigte. Er war in einem Intercity von Wuppertal nach Köln unterwegs.

Einsatzkräfte der Bundespolizie empfingen den Schwarzfahrer am Kölner Hauptbahnhof und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann war in der Vergangenheit schon öfters aufgefallen und mit mehr als 50 verschiedenen Namen polizeilich in Erscheinung getreten.