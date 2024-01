Ex-Präsident der Kölner „Bandidos“ Rocker ausgeliefert – Haftbefehle wegen Anstiftung zu versuchtem Mord

Der Rocker war nach einem positiven Drogentest im Dezember 2022 durch das Fenster seiner Zelle im offenen Vollzug geklettert und verschwunden. Im vergangenen Jahr war er in Spanien festgenommen worden und saß seitdem in Auslieferungshaft. Laut Staatsanwaltschaft wurde er am 11. Januar in Madrid Kölner Polizeibeamten übergeben, die mit ihm nach Frankfurt/Main flogen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft, da es zwei neue Haftbefehle gegen ihn gibt.