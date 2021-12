Nur wenige wissen, was es heißt, obdachlos zu sein. So wie die Ärztin Dagmar, die seit mehr als drei Jahren in Köln auf der Straße lebt. Bei der Aktion „Eine Nacht mit Obdachlosen“ der Vereine Sozialistische Selbsthilfe Köln und „Helping Hands Cologne“ erzählte Dagmar ihre Geschichte.