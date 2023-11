Bedrohungslage in Müngersdorf Schüler löst Großeinsatz der Kölner Polizei an einer Förderschule aus

Der Hinweis auf einen bewaffneten Schüler in einer Förderschule in Köln-Müngersdorf hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Gegen 10.50 Uhr hatte sich eine Mitarbeiterin der Schule beim Notruf der Polizei gemeldet und über ein Bedrohungsszenario in der Schule informiert.