Drach-Prozess in Köln : Zeugen schildern Raubüberfall auf Geldtransport

Köln Im Prozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach vor dem Kölner Landgericht hat am Mittwoch die Beweisaufnahme zu einem Raubüberfall im hessischen Limburg begonnen.

Der damals überfallene Geldbote sagte als Zeuge, dass er von der Tat „total geschockt“ gewesen sei. Niemals habe er damit gerechnet, mal ausgeraubt zu werden. Er habe beim Verlassen des Kassenraums die Außentür abgeschlossen, als er plötzlich in einer Spiegelglasscheibe in der Tür einen „weiß maskierten“ Mann hinter sich gesehen habe.

Die bisherige Beweisaufnahme in dem Prozess hat ergeben, dass ein Sturmgewehr dieses Fabrikats auch nach einem Überfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln-Bonn in einem ausgebrannten, mutmaßlichen Fluchtfahrzeug gefunden worden war. Auch dieser Überfall wird Drach zur Last gelegt, ebenso wie noch zwei weitere Taten in Köln und Frankfurt am Main.