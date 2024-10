Ermittlungen in Köln Zeuge der Explosion an Kölner Club gestorben

Bei den Ermittlungen gibt es laut Polizei klare Bezüge in die Niederlande. Daher fällt im Zusammenhang mit den Explosionen immer wieder der Begriff „Mocro Mafia“, den sich Polizei und Staatsanwaltschaft aber ausdrücklich nicht zu eigen machen. Dies betonte auch Hermanns am Dienstag. „Mocro“ ist in den Niederlanden ein Slangwort für Marokkaner. Niederländer mit marokkanischen Wurzeln sind mitunter im Drogenhandel involviert. Explosionen vor Wohnungen, Geschäften und Betrieben sind in den Niederlanden ein oft angewandtes Druckmittel, um Rivalen oder Schuldner einzuschüchtern.