In drei Monaten mehr als in 2016 : Zahl der Kirchenaustritte in Köln zuletzt deutlich gestiegen

Zahl der Kirchenaustritte in Köln zuletzt deutlich gestiegen

In drei Monaten mehr als in 2016

Die Zahl der Kirchenaustritte in Köln zuletzt deutlich gestiegen (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Die Zahl der Kirchenaustritte in Köln zuletzt deutlich gestiegen. Das Gericht zählt in drei Monaten mehr Austritte als im gesamten Jahr 2016. Ein Rekordhoch erreichte die Zahl der Kirchenaustritte aber im vergangenen Jahr.

Die Zahl der Kirchenaustritte in Köln ist zuletzt wieder deutlich gestiegen. Das Amtsgericht Köln zählte im ersten Quartal dieses Jahres insgesamt 5780 Austritte, wie das Gericht am Montag mitteilte. Das seien mehr Fälle als im gesamten Jahr 2016. Auch im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres hatten mit 3346 Fällen deutlich weniger Gläubige aller Konfessionen ihren Kirchen den Rücken gekehrt als in diesem Frühjahr.