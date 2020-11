Wie Senioren im Heim das Corona-Jahr erlebt haben : „Manchmal habe ich richtig Heimweh“

Elvira Böhne vermisst das Sauerland. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Köln Ältere Menschen gehören in der Corona-Pandemie zur Hochrisiko-Gruppe. Senioren- und Pflegeheime werden deshalb besonders geschützt. Strenge Hygienevorschriften, kaum Besuche, keine Feiern oder Ausflüge. Wir haben drei Bewohner gefragt, wie es ihnen geht.

Für ältere Menschen kann das Coronavirus besonders gefährlich sein, weshalb es viele Schutzmaßnahmen in den Pflegeeinrichtungen gibt. Im Frühjahr wurden die Bewohner komplett isioliert, im Teil-Lockdown dürfen sie zwar Besuche empfangen, diese sollen aber auf ein Minimum beschränkt und zeitlich begrenzt werden.

Elvira Böhne, 92, Elfriede Hinrichsen, 80, und Wilhelm Schmidt, 91, leben im Caritas-Altenzentrum St. Maternus im Kölner Stadtteil Rodenkirchen. Hier erzählen sie, wie Corona ihr Leben verändert hat und welche Ängste und Wünsche sie haben.

Elvira Böhne:

„Als das alles losging im Frühjahr, habe ich das gar nicht so ernst genommen. Das haben wir doch alle nicht. Wir hatten gerade noch Karneval gefeiert, mit Federboa und Hütchen schräg auf dem Kopf. Die Ehrengerade war hier, wir haben Karnevalslieder gesungen und es gab sogar Bier. Danach ging das los mit der Corona-Krise. Ich war erstmal sprachlos. Es gab ja früher auch schon Epidemien, aber jetzt war auf einmal die ganze Welt krank.

Ich dachte erst noch, ach, wir haben ja heutzutage Antibiotika... Dann durften wir das erste Mal nicht mehr raus und keinen Besuch bekommen. Ich habe mich beschäftigt mit Lesen und Sudoku. Ich habe einen E-Book-Reader, da kann ich die Schrift größer machen, für die Zeitung nehm ich die Lupe. Mein Zimmer ist eigentlich nicht so klein, aber wenn man eingesperrt ist, hat man natürlich das Bedürfnis, rauszugehen. Wenn man nicht eingesperrt ist, ist es gut in dem Zimmer.

Ich habe drei Kinder, vier Enkel und zwei Urenkel, aber alle zusammen haben wir uns zuletzt im Sommer gesehen. Einer meiner Söhne versorgt mich hier und ein Enkel kommt ab und zu, der ist Pilot. Ich will aber auch nicht, dass die anderen kommen, weil ich Angst habe, dass sie hier irgendetwas reinbringen, also jemanden anstecken. Wir haben ja das Telefon.

Manchmal habe ich richtig Heimweh ins Sauerland. Dort haben wir früher gelebt. Mein Sohn war vor dem zweiten Lockdown nochmal mit mir dort, da waren wir schön essen und ich habe meine alten Freunde wiedergetroffen, wir hatten alle zusammen viele Jahre eine herrliche Hausgemeinschaft. Das fehlt mir. Und die Berge fehlen mir auch. Ganz früher, als die Kinder noch klein waren, hatten wir ein großes Haus im Sauerland und ich habe dort eine Pension betrieben mit sechs Betten. Das war richtig schön, ich habe das gern gemacht. Die Gäste kamen zum Wandern zu uns, das war eine herrliche Zeit. Mein Mann fand das nicht so toll, dass das Haus immer voller Leute war, aber er hat mir dann immer brav geholfen.

Er ist schon 20 Jahre tot. Ich bin es inzwischen gewohnt, allein zu sein. Im Oktober 2019 war ich noch mit meinem Sohn in den Schweizer Alpen, da hatten wir ein schönes Quartier in 1600 Metern Höhe. Dieses Jahr wollten wir auch nochmal weg, aber das hat jetzt ja nicht geklappt. Ich hätte auch drei Tage in der Rhön schön gefunden. Aber naja, wir sind froh, wenn alles so bleibt jetzt und nicht alles wieder komplett zugemacht wird.

An Weihnachten bin ich eigentlich bei den Kindern, aber ich werde nirgendwo hingehen. Ich habe zu viel Angst, irgendetwas ins Haus zu bringen. Früher bin ich viel gereist, mit meinem Mann, aber auch alleine mit Reisegruppen. Ich habe ihn immer gequält, dass er mit mir verreisen soll, der war lieber zu Hause. Griechenland, England, Frankreich, Russland und Australien – ich habe mir die ganze Welt angeschaut. Jetzt müssen wir erstmal mit Corona fertigwerden. Aber wenn ich noch einmal reisen dürfte, würde ich gerne Abschied von den Alpen nehmen.“

Elfriede Hinrichsen:

„Es ist eine schlimme Zeit, aber ich habe ja auch den Krieg erlebt, das war noch viel schlimmer. Ich glaube, Corona wird uns noch lange beschäftigen. Die Kneipen und Gaststätten bleiben sicher zu, die kleinen Betriebe gehen bestimmt alle baden.

Wegen Corona bin ich viel allein. Ich habe zwar viele Freunde, aber die sind ja auch alle in meinem Alter und haben Angst, sich anzustecken. Mein Mann ist 1993 verstorben. Ich habe nur noch eine Cousine, die kommt jetzt wieder jede Woche. Das war nicht gut, im Frühjahr die Pflegeheime komplett zuzumachen. Eigentlich haben wir hier viele Veranstaltungen: Sommerfest, Herbstfest, Elfter im Elften und einen Weihnachtsmarkt. Das wurde alles abgeblasen. Aber wir müssen ja alle Abstriche machen in diesem Jahr.

Elfriede Hinrichsen hat ihre Freunde schon lange nicht mehr gesehen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Ich schaue viel Fernsehen und lese Bücher. Den Jauch guck ich gerne mit seiner Ratesendung oder auch „Bauer sucht Frau“, das schau ich halt, weil es lustig ist. Ich habe bei der Bundesbahn gearbeitet, als Fernschreiberin und Telefonistin. Bis 1997. Mein Vater, mein Opa und ein Onkel waren auch bei der Bundesbahn. Weil ich mit meiner Arthrose die Treppen nicht mehr hochkam, musste ich umziehen ins Heim. Weihnachten verbringe ich auch hier. Die Betreuerinnen werden alles schön schmücken, dann essen wir Abendbrot, vielleicht gibt es was Besonderes. Danach schau ich ein bisschen Fernsehen und gehe ins Bett, so ist es eben. An den Adventswochenenden soll es einen Weihnachtsmarkt „To go“ geben, da kann ich mir dann einen Glühwein und Lebkuchen aufs Zimmer bestellen. Vielleicht kommt wieder eine bessere Zeit. Wollen wir hoffen, dass sie bald einen Impfstoff finden. Aber so richtig glaube ich noch nicht daran.“

Wilhelm Schmidt:

„Ich habe noch nie so eine Isolation erlebt wie in diesem Jahr. Man muss mit sich allein sein können. Ich kann das. Ich höre Mozart und Beethoven und lese mit meiner Leselupe, Kant und viel Goethe. Wenn ich Glück habe, bringt meine Frau mir eine gute Zeitung mit, damit bin ich dann ein paar Stunden beschäftigt. Sie lebt zwei Kilometer entfernt in unserer Wohnung in der Südstadt.

Mein Erinnerungsvermögen ist inzwischen ganz schlecht, aber meine Frau ist mein Gedächtnis. Sie leidet entsetzlich unter der Situation, viel mehr als ich. Sie sagt, dass sie bei jedem Einkauf Angst hat, dass sie mich hinterher anstecken könnte. Eigentlich ist sie gern unter Leuten, das ist alles sehr schwierig für sie. Im Frühjahr durften wir ein paar Wochen lang ja gar keinen Besuch bekommen. Aber ich bin heimlich ganz hinten in den Garten gegangen, meine Frau kam dann oben zur Straße, dann konnten wir uns sehen. Jetzt kommt sie wieder jeden Tag zu mir.

Wilhelm Schmidt hat im Frühjahr heimlich seine Frau getroffen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Für mich ist es mit 91 Jahren leichter als für die Jungen, die noch voll im Leben stehen. Ich habe auch keine Angst vor dem Virus. Ich könnte auch die Treppe runterfallen und ans Bett gefesselt sein oder eine schwere Grippe kriegen, für mich macht das keinen Unterschied. Früher war ich als Journalist in Afrika und Nordamerika und habe Geschichten gemacht, unter anderem für den Deutschlandfunk. Was ich erlebt habe, war schön, das muss ich aber nicht wiederholen. Deshalb habe ich nicht den Wunsch, irgendetwas noch einmal zu machen.