Bald im Freigehege So geht es den Löwen-Babys im Kölner Zoo

„Die Jungtiere entwickeln sich allem Anschein so, wie es sein soll und völlig normal. Sie werden in den kommenden Wochen anfangen zu laufen und die Wurfbox für erste kurze Ausflüge in die hinteren Bereiche der Anlage verlassen“, sagt Alexander Sliwa, Kurator im Kölner Zoo. Ende März und Mitte April erhalten die Kleinen jeweils Impfungen. Vom Schema ist das dieselbe Grundimmunisierung, die auch Hauskatzen erhalten. Sliwa: „Danach, also in der zweiten Aprilhälfte, sind die Jungtiere voraussichtlich auch auf der Außenanlage für unsere Gäste zu sehen.“