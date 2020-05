Festnahmen im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach : „Wir bleiben weiter dran, das sind wir den Opfern schuldig“

Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer (l.) und Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob nehmen im Polizeipräsidium Stellung zum aktuellen Stand der Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Der Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach zieht weitere Kreise: Die Ermittler haben nun in Baden-Württemberg einen Mann festgenommen, der eine zentrale Figur im Pädokriminellen-Netzwerk sein soll.

Zehn Jahre Haft und die Unterbringung in der Psychiatrie auf unbestimmte Zeit – für die Fahnder der Kölner Ermittlungsgruppe BAO Berg („Besondere Aufbauorganisation“) ist das Klever Urteil von Dienstag das richtige Signal. Der Angeklagte Bastian S. hat seine eigenen Kinder sexuell missbraucht und sich stark in einem der Pädophilen-Chats des Kindermissbrauchsnetzwerks Bergisch Gladbach beteiligt.

Nun haben die Ermittler einen Mann in Baden Württemberg festgenommen, der eine „zentrale Person“ im Pädokriminellen-Netzwerk sein soll, wie Kriminaldirektor Michael Esser, Leiter der BAO Berg, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Köln sagte. Der Mann soll Administrator eines Chats gewesen sein. In den einzelnen Chats waren bis zu 1800 Mitglieder. Das Amtsgericht Offenburg habe Untersuchungshaft gegen den Mann verhängt, wie Esser sagte. Bei der Festnahme am 13. Mai stürmten Spezialkräfte die Wohnung des Tatverdächtigen. „Er sollte keine Gelegenheit haben, Beweismittel zu beseitigen“, sagte Esser. Die Wohnungstür sei mit einer Schrotflinte aufgeschossen worden. „Es wurde niemand verletzt.“ Auf dem Handy des Mannes entdeckten die Ermittler Bilder, die den Missbrauch eines drei Monate alten Kindes zeigen. „Drei Stunden später hatten wir den Chatpartner, bei dem das Kind lebt“, sagte Esser. Um keine Zeit zu verlieren, nutzen die Beamten einen Hubschrauber. Auch dieser Mann wurde festgenommen. Sieben Handys und 56 Datenträger wurden sichergestellt. Auch diese werten die Beamten nun aus. Der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer sprach von einem „Schneeball-System“, da sich bei jedem Tatverdächtigen neue Spuren zu weiteren Beteiligten finden. Bei der Suche nach Handys, Festplatten und USB-Sticks haben die Ermittler Datenträger-Spürhunde eingesetzt, die in NRW ausgebildet wurden.

Bis zu 300 Polizeibeamte der BAO Berg sind seit Oktober mit der Auswertung gigantischer Datenmengen und Zeugenvernehmungen beschäftigt. Eine BAO arbeitet in der Regel zeitlich begrenzt, wenn die polizeilichen Lagen besonders komplex sind, etwa nach einem Terroranschlag oder in einem Entführungsfall. Ein Ende ist auch bei den aktuellen Ermittlungen zum Missbrauchsnetzwerk nach sieben Monaten noch nicht abzusehen, wie Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob sagte. „Die Beamten bekommen bei der Auswertung der Bilder und Videos Einblicke, die das Vorstellungsvermögen sprengen“, sagte er. Insgesamt gibt es inzwischen 32 identifizierte Tatverdächtige in Nordrhein-Westfalen, in ganz Deutschland sind es 72. Die Ermittler konnten 44 Opfer im Alter von drei Monaten bis 14 Jahren identifizieren. Inzwischen wurde eine weitere Anklage gegen einen weiteren Mann aus Bergisch Gladbach erhoben.

Die psychischen Belastungen für die Ermittler seien enorm groß, wie Esser sagte. „Drei Kollegen sind trotz psychosozialer Unterstützung längerfristig krank geworden.“ Andere seien aus der Ermittlungsgruppe ausgestiegen, weil sie die Arbeit zu sehr belastet habe. Im Kölner Polizeipräsidium wird nun ein eigenes Kommissariat für den Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern eingerichtet. „Wir sagen den Pädokriminellen den Kampf an“, sagte Jacob.