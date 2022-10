Briefmarkenerie „Deutsche Fernsehlegenden“ : Kultige WDR-Sendung „Rockpalast“ soll eigene Briefmarke bekommen

Köln Der „Rockpalast“ bekommt eine eigene Briefmarke. Die WDR-Sendung reiht sich so ein in die Briefmarkenserie „Deutsche Fernsehlegenden“.

Die kultige WDR-Musiksendung „Rockpalast“ soll bald eine eigene Briefmarke zieren. Die Deutsche Post plane, das sogenannte Postwertzeichen im Wert von 1,60 Euro mit dem „Rockpalast“-Logo am 2. November herauszubringen, teilte der Sender am Donnerstag in Köln mit. „Die Briefmarke ehrt uns“, erklärte der verantwortliche Redakteur Peter Sommer . Sie sei nämlich „ein aufklebbarer Beleg“, dass der „Rockpalast“ auch außerhalb des WDR eine große Bedeutung habe.

Der „Rockpalast“ läuft seit den 1970ern im WDR-Fernsehen. Legendär wurden vor allem die großen Rocknächte, in denen Megastars wie The Who, The Kinks oder Rage Against the Machine auftraten - direkt übertragen in die Wohnzimmer der Nation. Musik unter der Marke „Rockpalast“ gibt es bis heute im WDR.