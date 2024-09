Standesamt Köln Vater kommt zu spät zur Trauung seiner Tochter – und wird nicht reingelassen

Die kleine Hochzeitsgesellschaft geriet unter Zeitdruck, trotz allem haben die Drei es aber laut Kölner Stadt-Anzeiger fast noch rechtzeitig in die Kölner Innenstadt zum Historischen Rathaus geschafft. „Wir waren eigentlich ganz glücklich, dass wir es dann noch so schnell geschafft haben“, sagte der Dortmunder der Zeitung. Doch das Sicherheitspersonal am Eingang des Historischen Rathauses blieb offenbar hart. Der Standesbeamte lasse keine verspäteten Gäste zu, die Trauung habe bereits begonnen – so sollen Vater, Tochter und Enkel abgewiesen worden sein.