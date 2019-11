38-Jähriger aus Köln : Vermisster aus Klettenberg tot aufgefunden

Köln Seit Mittwoch hatte die Polizei nach einem vermissten 38-Jährigen aus Köln-Klettenberg gesucht. Nun stieß eine Frau in einem Waldstück auf die Leiche des Mannes.

Die Frau meldete sich am Samstag bei der Polizei. Wie sich herausstellte, ist der Tote der Mann aus Klettenberg, der seit Mittwoch vermisst war. Seine Familie hatte die Polizei alarmiert aus Sorge, er könnte sich etwas antun.

Die Passantin hatte die Leiche des 38-Jährigen in einem Waldstück in der Nähe seines Wohnorts entdeckt. Die Kölner Polizei teilte am Sonntag mit, dass es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt.