Urteil nach 56 Verhandlungstagen : Lebenslange Haftstrafe im Kölner Insulin-Prozess

Köln Im Prozess gegen eine 42-Jährige, die ihren Schwiegervater in Köln mit einer Überdosis Insulin vergiftet und fast getötet haben soll, ist das Urteil gefallen. Die zweifache Mutter hat die Tat bis zuletzt bestritten.

56 Tage wurde verhandelt, Dutzende Zeugen und mehrere Gutachter gehört – und nach fast eineinhalb Jahren ist nun das Urteil gefallen: Das Landgericht Köln hat eine 42-Jährige für den versuchten Mord an ihrem Schwiegervater zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Richter sehen es als erwiesen an, dass die Angeklagte dem damals 80-jährigen Vater ihres Mannes im Juli 2020 bei einem Besuch in dessen Haus zuerst ein starkes Beruhigungsmittel in den Kaffee gemischt und ihm dann, nachdem er das Bewusstsein verloren hatte, mehrere Insulinspritzen verabreicht hat.