Tat von März 2022 Urteil im Prozess um Familienrache in Köln erwartet

Köln · Im März 2022 sollen rund 30 Menschen einen Mann in Köln brutal angegriffen haben. Er starb wenig später an seinen Verletzungen. Das Motiv für die Tat soll nach Erkenntnissen der Ermittler Rache gewesen sein. Jetzt gibt es ein erstes Urteil in dem Fall.

12.06.2023, 17:52 Uhr

Der Angeklagte (l.) im November 2022 im Kölner Landgericht. Foto: RPO/Hauser

Im Prozess gegen einen 32 Jahre alten Mann vor dem Kölner Landgericht wegen gemeinschaftlichen heimtückischen Mordes wird am Dienstag (15.00 Uhr) das Urteil erwartet. Der Bosnier wird beschuldigt, im März 2022 mit weiteren Familienangehörigen im Kölner Stadtteil Höhenberg einen 37-jährigen Familienvater am helllichten Tag aus Rache auf der Straße ermordet zu haben. Der Bruder des Opfers soll zuvor die Familie der mutmaßlichen Täter beleidigt und massiv bedroht haben. Weil sich der Bruder aber in Serbien aufhielt und nicht greifbar gewesen sei, sollen die Täter den 37-Jährigen als Ziel ihrer Rache ausgewählt haben. Das Oberhaupt der beleidigten Großfamilie habe eine „angemessene Reaktion“ gefordert, hieß es bei der Anklageverlesung. Bei ihrem Angriff sollen die Täter auch ein Messer und einen Hammer eingesetzt haben. Der 37-Jährige wurde schwer verletzt und starb wenige Tage später in einem Krankenhaus. Die Tat war von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden, das Video diente in dem Prozess als Beweismittel Die Staatsanwaltschft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für den 32-Jährigen gefordert. Die Verteidiger verlangen Freispruch.

(toc/dpa)