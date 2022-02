Urteil im Prozess gegen Ex-Priester erwartet : Kein Mitleid, keine Skrupel – nur Trieb

Der angeklagte Priester Hans U. beim Prozessauftakt im Kölner Landgericht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Als Geistlicher soll Hans U. das Vertrauen vieler Menschen missbraucht und sich über Jahrzehnte an kleinen Mädchen sexuell vergangen haben. Am Freitag endet der Prozess gegen den ehemaligen katholischen Priester in Köln.

Hans U. war sich irgendwann offenbar sehr sicher, dass er einfach immer weitermachen kann, ohne je entdeckt zu werden. Der ehemalige katholische Priester hatte ja nie ernsthaft Konsequenzen zu spüren bekommen. Und so übernachteten an den Wochenenden reihenweise junge Mädchen im Pfarrhaus, oft noch im Grundschulalter, dem Priester anvertraut von den Eltern. Wer am Haus vorbeiging, konnte U. manchmal am Schreibtisch sitzen sehen vor dem Computer, ein Mädchen auf seinem Schoß. Es sind Zeugenbeobachtungen, die die Staatsanwaltschaft Köln zusammengetragen hat. Auch sein Schreibtisch war ein Platz, an dem U. die Kinder missbraucht haben soll. Ein Mädchen soll er in dessen Elternhaus missbraucht haben, während er selbst dort zu Gast war. Angst vor Entdeckung scheint er damals, vor etwa zehn Jahren, längst nicht mehr gehabt zu haben.

Neben seinem Pfarrhaus in Wuppertal war eine kirchliche Einrichtung, in der Kinder aus schwierigen Verhältnissen betreut wurden. U. ging hier ein und aus, gerierte sich als fürsorglicher Freund des Hauses und suchte sich offenbar gezielt Mädchen aus, die in besonders schwierigen Situationen lebten. Auch die Tochter einer alkoholkranken Frau soll er missbraucht haben. Dass pädokriminelle Täter ihre Opfer manipulieren, deren Willen ignorieren und sie in Abhängigkeitsverhältnisse drängen, ist inzwischen bekannt – auch durch andere Prozesse etwa zum Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Dass ein katholischer Priester derart mitleidlos sein soll, als Seelsorger das Vertrauen so vieler Menschen missbraucht hat und seinen Trieb offenbar über Jahrzehnte über alles gestellt hat, macht diesen Fall aber so verstörend.

Wenn die 2. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts am Freitag ihr Urteil im Missbrauchsprozess gegen Hans U. verkündet, könnte er für viele Jahre ins Gefängnis kommen. 118 einzelne Fälle teils schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor. Es geht auch um Vergewaltigungen. Ein Mädchen soll vom neunten bis 15. Lebensjahr immer wieder von U. missbraucht worden sein. Der Staatsanwalt hat in der vergangenen Woche 13 Jahre Haft gefordert für U., der nicht vorbestraft ist.

Jeder Prozesstag zog großes Interesse auf sich, der Zuschauerbereich war meist voll. Das lag vor allem daran, dass katholische Priester bislang selten vor Gericht standen, obwohl Missbrauchsskandale die katholische Kirche seit Jahren erschüttern. Aber mal liegen die Taten zu lange zurück und sind verjährt, mal sehen sich die Opfer nicht in der Lage, über das Erlebte zu sprechen, oder die Beschuldigten sind schon verstorben.

Im Fall U. sind inzwischen neun Opfer bekannt, die Dunkelziffer dürfte aber höher sein. Im Prozess, der zeitweise nicht öffentlich war, hat U. ein Teilgeständnis abgelegt. Spätestens in den 1970er-Jahren soll der Missbrauch begonnen haben. Diese Taten sind längst verjährt. Damals hatte der Priester zwei Pflegekinder, ein Junge und ein Mädchen. Ein Umstand, der heute undenkbar scheint. 1988 berichtete der „Kölner Stadt-Anzeiger“ über Hans U. und seine Pflegekinder. „Über zwölf Jahre lebte ein katholischer Priester mit Sondererlaubnis des Kardinals als Hausmann und alleinerziehender Vater“, steht in dem Bericht. „Die Kinder des Kaplans“ war die Überschrift. Der damalige Kardinal Joseph Höffner hatte nur Bedenken, ob U. seinen Verpflichtungen als Priester mit zwei Pflegekindern ausreichend nachkommen könne, so erzählte U. es damals der Zeitung. Weitere Sorgen scheint es nicht gegeben zu haben.

Seine ehemalige Pflegetochter gehört zu den Frauen, die den Prozess verfolgt und sich dann entschlossen haben, ihr Schweigen zu brechen. Die heute 55-Jährige sagte aus, als Jugendliche sogar zweimal schwanger von ihrem Pflegevater gewesen zu sein. Beide Male soll er sie zur Abtreibung begleitet haben. Beim ersten Mal habe sie gar nicht verstanden, was eigentlich passiert, und ihm geglaubt, es ginge nur um eine Untersuchung beim Gynäkologen. Ursprünglich ging es in der Anklage um die drei Nichten des Priesters und ein weiteres Mädchen. Nach und nach meldeten sich aber immer mehr mutmaßliche Opfer. Die jüngsten Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2019 hinein.