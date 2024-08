„Deutsches Kompetenzzentrum Leistungssport und Krebs“ Neues Zentrum hilft krebskranken Leistungssportlern zurück ins Training

Köln · Erkranken Leistungssportler an Krebs wollen sie so schnell wie möglich zurück ins Training. Doch Sportmediziner und Bewegungstherapeuten sind auf die Erkrankung nicht vorbereitet. Die Universitätsklinik Köln will nun den Betroffenen zur Seite stehen.

05.08.2024 , 20:01 Uhr

3000-Meter-Hindernisläuferin Antje Möldner-Schmid erkrankte 2010 an Lymphdrüsenkrebs und „wollte schnell wieder angreifen“. Ganz so schnell ging es dann doch nicht. Monatenlang konnte sie nicht trainieren. Ihr gelang ein Comeback. Foto: dpa/soe

Die Universitätsklinik Köln bietet nun künftig Leistungssportlern mit einer Krebserkrankung Beratung und Betreuung an. Am neu gegründeten „Deutschen Kompetenzzentrum Leistungssport und Krebs“ solle geprüft und eingeschätzt werden, inwiefern eine Fortsetzung des Leistungssports für die Athletinnen und Athleten möglich ist, teilte die Uniklinik am Montag (5. August 2024) mit. Das Centrum für Integrierte Onkologie des Krankenhauses kooperiert bei dem neuen Kompetenzzentrum mit der Deutschen Sporthochschule Köln. Sportmediziner und Bewegungstherapeuten seien auf eine Krebserkrankung der von ihnen betreuten Athleten oft nicht vorbereitet, hieß es. Die Onkologen therapierten zwar die Krankheit – es fehle aber eine Vernetzung mit dem Trainer- und Betreuungsteam, was den weiteren sportlichen Einsatz anbelangt. Im Falle einer Krebserkrankung bestehe für Athleten „häufig eine echte Versorgungslücke“ bei der Reintegration in den Wettkampfsport. Die meisten Leistungssportler wollten „natürlich schnellstmöglich zurück ins Training“, sagte die Leiterin des neuen Kompetenzzentrums, Nora Zoth. Daher lege man den Schwerpunkt auf die individuelle Reintegration in den Leistungssport – abhängig von Sportart, Krebserkrankung und medizinischer Therapie. Gesundheit und Sicherheit der Athleten stünden dabei stets im Vordergrund, betonte die Sportwissenschaftlerin.

