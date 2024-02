Zwischen Lohmar und Rösrath Neuer Unfall-Hotspot auf der A3 bei Köln?

Auf der A3 bei Köln kommt es immer wieder zu schweren Unfällen – so auch am vergangenen Sonntag, 4. Februar, zwischen Lohmar und Rösrath. Ein Autofahrer hatte dort mit seinem Wagen die Leitplanke durchbrochen und war in den Fluss Sülz gestürzt. Die Autobahn wurde in Folge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt.