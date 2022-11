Ermittlungen des Staatsschutzes : SUVs in Köln und Wuppertal beschädigt – an allen hingen Flyer von Klimaaktivisten

Streifenwagen der Polizei (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Köln In der Kölner Südstadt haben Unbekannte an 15 Geländewagen die Luft aus den Reifen gelassen. Die Täter haben Flyer einer Klimaschutzgruppe an den Fahrzeugen hinterlassen. In Wuppertal gab es mehr als 30 Fälle. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Kölner Polizei sucht nach den am Wochenende angezeigten Sachbeschädigungen an insgesamt 15 SUVs Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen sollen die unbekannten Täter am Samstag zwischen 19.30 Uhr und Mitternacht an mehreren auf der Volksgartenstraße, Kaesenstraße, Lothringer Straße und Burgunderstraße geparkten Geländefahrzeugen der Typen Audi, BMW, VW, Jaguar, Volvo, Renault, Skoda und Nissan die Luft aus den Reifen gelassen haben.

An allen betroffenen Fahrzeugen stellten Polizisten Flyer einer internationalen Klimaschutzgruppe sicher. Es handelt sich dabei nach Informationen unserer Redaktion um die Gruppe „The Tire Extinguishers“, deren Anhänger aus Protest immer wieder Luft aus den Reifen von Geländewagen ablassen – im August zum Beispiel in Bonn, damals waren 25 Fahrzeuge betroffen und die Gruppe bekannte sich auf Twitter zu den Sachbeschädigungen.

Der Kölner Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Geschädigte. Hinweise nehmen die Ermittler per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229-0 entgegen.

Auch in Wuppertal gingen am Wochenende Anzeigen ein. Hier spricht die Polizei von mehr als 30 Fällen, vor allem im Briller Viertel. Auf den hinterlassenen Flugzetteln wurde dort auf den Braunkohletagebau verwiesen.

(hsr)