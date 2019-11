Reiseboom an Rhein und Ruhr : Tourismus schafft 50.000 neue Jobs in NRW

Düsseldorf Um mehr Urlauber anzulocken, drängt Wirtschaftsminister Pinkwart darauf, ein Ferienticket anzubieten.

Der Tourismus gewinnt für die Wirtschaft von NRW immer größere Bedeutung. 2013 machten Hotels, Restaurants oder auch Einzelhändler mit Gästen aus dem In- und Ausland einen Umsatz von 41,1 Milliarden Euro, 2018 waren es schon 46,5 Milliarden Euro. Der Job von 424.000 Menschen in NRW hing 2013 vom Reisegeschäft ab, vergangenes Jahr waren es bereits 476.000, ein Zuwachs von mehr als 50.000 Stellen. Fünf Prozent der Arbeitsplätze in NRW basieren auf dem Reisegeschäft, 2013 waren es erst 4,7 Prozent. Diese Zahlen aus einer neuen Studie präsentierte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) mit Heike Döll-König, Geschäftsführerin der Vermarktungsorganisation Tourismus NRW. „Der Tourismus ist eine Erfolgsgeschichte in NRW“, sagte Pinkwart. Er schlug vor, ein Besucherticket einzuführen, damit es leichter wird, NRW auch per Bahn und Bus kennenzulernen.