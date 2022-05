Kölner Messegelände : Reinigungskräfte entdecken toten Säugling in Flüchtlingsunterkunft

In Köln wurde ein totes Kind entdeckt. Eine Mordkommission ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Köln In einer Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine ist am Montag ein totes Neugeborenes gefunden worden. Das Kind lag versteckt in einer Toilettenkabine. Die Suche nach der Mutter des Jungen läuft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Kölner Staatsanwaltschaft am Abend mitteilte, wurde das Kind am Morgen vom Reinigungspersonal in einer Toilettenkabine der Unterkunft für ukrainische Geflüchtete auf dem Gelände der Köln-Messe im Stadtteil Deutz entdeckt.

Eine Obduktion hat ergeben, dass der Säugling möglicherweise gelebt hat. Es besteht der Verdacht eines vollendeten Tötungsdelikts. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache und die Suche nach der Mutter des Jungen dauern an.

(hsr)