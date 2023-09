Tod durch vergiftete Glukose Doch noch kein Urteil gegen Kölner Apothekerin – Prozess vertagt

Vier Jahre später sollte nun das Urteil in dem Fall gesprochen werden. Angeklagt ist eine Apothekerin wegen versuchten Mordes durch Unterlassen und fahrlässiger Tötung. Doch die Strafkammer trat noch einmal in die Beweisaufnahme ein, um einen rechtlichen Hinweis zu geben: Es komme auch eine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung in Betracht, sagte die Vorsitzende Richterin. Die Verteidiger sahen sich nicht in der Lage, kurzfristig dazu Stellung zu nehmen. Die Urteilsverkündung könnte nun am 28. September stattfinden, dem nächsten Verhandlungstermin.