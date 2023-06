Prozessbeginn in Köln Tod durch vergiftete Glukose – Apothekerin vor Gericht

Vier Jahre nach dem Tod einer jungen Frau und ihres per Notkaiserschnitt geborenen Babys durch verunreinigte Glukose beginnt am Donnerstag (9.15 Uhr) in Köln der Prozess gegen eine Apothekerin. Die Staatsanwaltschaft wirft der 52-Jährigen unter anderem versuchten Mord durch Unterlassen vor. Sie soll dem behandelnden Krankenhaus verschwiegen haben, dass eine Lidocainvergiftung als Ursache für den plötzlich verschlechterten Gesundheitszustand der schwangeren Frau in Betracht komme.